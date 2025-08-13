13 августа 2025

Губернатор Кухарук приступил к обсуждению проекта бюджета ХМАО на следующую трехлетку

Власти ХМАО уделят внимание социалке и образованию при формировании бюджета
Власти ХМАО начали обсуждение бюджета на следующие три года
Власти ХМАО начали обсуждение бюджета на следующие три года Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук приступил к формированию бюджета на следующие три года. По данным источника в окружном политистбелишменте, в югорском правительстве уже прошла первая бюджетная комиссия.

«Одним из приоритетов при разработке бюджета станет учет специфики каждого муниципалитета. Главам городов и районов совместно с профильными региональными ведомствами поручено представить детальные планы развития, отражающие потребности и возможности территорий. После выездных заседаний правительства приоритетные проекты, требующие поддержки, стали очевидны», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что особое внимание планируется уделить социальной поддержке, качеству образования и здравоохранения, развитию городской среды и развитию экономики.

По словам Руслана Кухарука, ключевым принципом формирования бюджета станет его сбалансированность и адресность. «С учетом позиции, согласованной с главами муниципалитетов автономного округа, в этом году продолжим практику совместной работы правительства Югры и муниципальных образований над проектами бюджетов», — написал губернатор в своем telegram-канале.

