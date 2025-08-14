Цены расти быстро не будут: екатеринбуржцам раскрыли, когда лучше покупать квартиру

В Екатеринбурге строится около 5000 «квадратов» жилья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам эксперта, рынок жилья будет восстанавливаться с 2026 года
По словам эксперта, рынок жилья будет восстанавливаться с 2026 года Фото:

Покупку квартиры в Екатеринбурге лучше планировать на начало 2026 года, так как, вероятно, цены на жилье к тому времени будут стагнировать. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. Подробнее о том, что происходит на рынке жилой, офисной и складской недвижимости, читайте в интервью URA.RU, которое выйдет 15 августа.

«На этот год, начало следующего [ожидаем] ценовую стагнацию, рост цен на уровне какой-то инфляционной переоценки. Избыточный объем предложения никуда не денется, он накоплен достаточно большой. Даже если рынок будет активизироваться, этого предложения будет более чем достаточно, да и те проекты, которые ждут лучших условий по финансированию, они тоже будут продолжать поступать на рынок», — поделился Хорьков.

По его словам, резерв пополнения не исчерпан. Из-за этого ассортимент будет стабильно разнообразным. Исходя из данных, предоставленных УПН, во втором квартале 2025-го в Екатеринбурге строилось около 5000 «квадратов» жилья. Средняя стоимость квартир составила 163-166 000 рублей за квадратный метр.

«Максимально широкий выбор не будет позволять ценам расти быстро, а спрос восстановится. Мы ожидаем, что с 2024 года рынок начнет медленно восстанавливаться. Результаты продаж пикового 2023-го не повторятся, но положительная динамика появится», — подытожил аналитик.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покупку квартиры в Екатеринбурге лучше планировать на начало 2026 года, так как, вероятно, цены на жилье к тому времени будут стагнировать. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. Подробнее о том, что происходит на рынке жилой, офисной и складской недвижимости, читайте в интервью URA.RU, которое выйдет 15 августа. «На этот год, начало следующего [ожидаем] ценовую стагнацию, рост цен на уровне какой-то инфляционной переоценки. Избыточный объем предложения никуда не денется, он накоплен достаточно большой. Даже если рынок будет активизироваться, этого предложения будет более чем достаточно, да и те проекты, которые ждут лучших условий по финансированию, они тоже будут продолжать поступать на рынок», — поделился Хорьков. По его словам, резерв пополнения не исчерпан. Из-за этого ассортимент будет стабильно разнообразным. Исходя из данных, предоставленных УПН, во втором квартале 2025-го в Екатеринбурге строилось около 5000 «квадратов» жилья. Средняя стоимость квартир составила 163-166 000 рублей за квадратный метр. «Максимально широкий выбор не будет позволять ценам расти быстро, а спрос восстановится. Мы ожидаем, что с 2024 года рынок начнет медленно восстанавливаться. Результаты продаж пикового 2023-го не повторятся, но положительная динамика появится», — подытожил аналитик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...