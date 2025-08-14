Цены расти быстро не будут: екатеринбуржцам раскрыли, когда лучше покупать квартиру

Покупку квартиры в Екатеринбурге лучше планировать на начало 2026 года, так как, вероятно, цены на жилье к тому времени будут стагнировать. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. Подробнее о том, что происходит на рынке жилой, офисной и складской недвижимости, читайте в интервью URA.RU, которое выйдет 15 августа.
«На этот год, начало следующего [ожидаем] ценовую стагнацию, рост цен на уровне какой-то инфляционной переоценки. Избыточный объем предложения никуда не денется, он накоплен достаточно большой. Даже если рынок будет активизироваться, этого предложения будет более чем достаточно, да и те проекты, которые ждут лучших условий по финансированию, они тоже будут продолжать поступать на рынок», — поделился Хорьков.
По его словам, резерв пополнения не исчерпан. Из-за этого ассортимент будет стабильно разнообразным. Исходя из данных, предоставленных УПН, во втором квартале 2025-го в Екатеринбурге строилось около 5000 «квадратов» жилья. Средняя стоимость квартир составила 163-166 000 рублей за квадратный метр.
«Максимально широкий выбор не будет позволять ценам расти быстро, а спрос восстановится. Мы ожидаем, что с 2024 года рынок начнет медленно восстанавливаться. Результаты продаж пикового 2023-го не повторятся, но положительная динамика появится», — подытожил аналитик.
