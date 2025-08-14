Алкоголь, мат и разврат: продюсер объяснил, почему песни «Ленинграда» убрали из доступа

Музыка с аморальным содержанием должна быть недоступна подросткам, — так прокомментировал URA.RU решение о запрете песен группы «Ленинград» продюсер Павел Рудченко. Суд Василеостровского района Петербурга запретил пять песен группы для несовершеннолетних. По словам Рудченко, это точечная мера фильтрации, которая не касается всего творчества группы, а направлена на защиту молодежи от отрицательного влияния.
Продюсер Павел Рудченко объяснил URA.RU, что решение суда нельзя рассматривать как огульную цензуру: оно направлено на защиту молодежи от контента, разлагающего моральные основы общества. По его словам, в отдельных песнях группы «Ленинград» встречается пропаганда алкоголизма, расхлябанного поведения и нецензурная лексика, что может негативно влиять на воспитание и восприятие подростков.
«Я не говорю о запрете всего творчества „Ленинграда“, конечно же, нет. Но то, запретили, не должно находиться в публичном доступе», — подчеркнул Рудченко.
Он добавил, что закрытые источники, где песни доступны ограниченному кругу слушателей, допустимы, однако в открытом доступе подобный контент должен быть ограничен. Также продюсер отметил необходимость соблюдения возрастного ценза на концертах группы: несовершеннолетние не должны допускаться на мероприятия, где звучит подобная музыка.
Суд Санкт-Петербурга запретил подросткам слушать пять песен группы «Ленинград»: «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». В решении сказано, что эти композиции могут негативно влиять на психику детей, привлекать их к насилию и вредить нравственному и физическому развитию. Запрет инициировала бывший сенатор Маргарита Павлова, направившая обращение в прокуратуру Василеостровского района.
