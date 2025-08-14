Прокуратура проверит информацию о масляных пятнах на реке Миасс в Челябинске

Пятно появилось на реке Миасс возле Ленинградского моста (архивное фото)
Пятно появилось на реке Миасс возле Ленинградского моста (архивное фото)

В Челябинске природоохранная прокуратура проверит информацию об изменении цвета воды на реке Миасс в районе Ленинградского моста, где появились масляные пятна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку по публикации об изменении цвета воды на реке Миасс в районе Ленинградского моста», — сообщила пресс-служба ведомства. Ранее появилась информация о появлении на реке пятен, похожих на разлив топлива. 

На месте также работают специалисты министерства общественной безопасности Челябинской области. «Ночью началась установка заградительных бонов и подвезен специальный сорбент для утилизации масляной пленки. Проходит проверка для выяснения причины появления масляной пленки», — сообщили в ведомстве, пишет сайт «74.ру». Природоохранная прокуратура также выясняет причины появления масляного пятна на реке. 

