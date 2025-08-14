Плотника и руководителя стройки в Перми осудили за смерть рабочего

В Перми рассмотрели уголовное дело в отношении Михаила Заборских, работавшего плотником-бетонщиком в ООО «Оникс» (ООО «СЗ „Проспект“, входящий в группу компаний „Оникс“), а также Андрея Патрушева, занимавшего должность производителя работ в данной организации. Оба обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека).
«В феврале 2025 года Андрей Патрушев, являясь ответственным за организацию безопасного проведения работ на высоте на строительной площадке, не обеспечил необходимый контроль за действиями подчиненных. В частности, не организовал постоянное наблюдение за рабочими со стороны Михаила Заборских. Кроме того, Патрушев позволил Заборских покинуть строительную площадку, зная о присутствии на объекте плотника-бетонщика, не имеющего соответствующего допуска, необходимого обучения, инструктажа и стажировки», — сообщает Ленинский районный суд Перми в соцсети «ВКонтакте».
В результате нарушения требований техники безопасности данный рабочий, получив задание выполнить строительные работы на четвертом этаже здания без надлежащего надзора, поднялся на опасный участок, потерял равновесие, упал и умер. В судебном заседании обвиняемые отрицали свою вину в предъявленном им обвинении.
Суд признал обоих виновными. Михаилу Заборских назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с заменой на принудительные работы на тот же срок и с удержанием 10% заработка в доход государства. А также с лишением права заниматься деятельностью по руководству, контролю и обеспечению техники безопасности на строительстве сроком на 1 год. Аналогичное наказание назначено Андрею Патрушеву. Это 1 год лишения свободы с заменой на принудительные работы, удержанием заработной платы и с запретом заниматься деятельностью по обеспечению безопасности работ.
За дочерью погибшего рабочего суд признал право на удовлетворение гражданских исков. Вопрос о возмещении морального вреда будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.
