Смертельная авария на челябинской трассе А-310: столкнулись грузовик и легковушка. Фото

Человек погиб в ДТП на челябинской трассе А-310
У грузовика лопнуло колесо, после чего он столкнулся с легковушкой
У грузовика лопнуло колесо, после чего он столкнулся с легковушкой Фото:

На трассе А-310 между Челябинском и Казахстаном водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Один человек погиб, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

«14 августа в 15 часов дня на трассе А-310 на 122-м километре водитель грузовика на справился с управлением (лопнуло колесо) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем. Один человек погиб», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас на трассе организовано реверсивное движение. На месте работают службы ГИБДД и МЧС.

В результате ДТП погиб один человек
В результате ДТП погиб один человек
Фото:

