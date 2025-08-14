На трассе А-310 между Челябинском и Казахстаном водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Один человек погиб, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».
«14 августа в 15 часов дня на трассе А-310 на 122-м километре водитель грузовика на справился с управлением (лопнуло колесо) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем. Один человек погиб», — сообщили в пресс-службе.
Сейчас на трассе организовано реверсивное движение. На месте работают службы ГИБДД и МЧС.
