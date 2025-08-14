Пропавшие в ХМАО школьницы сбегают из дома не первый раз

Подростки из Нижневартовска (ХМАО), которых разыскивают четвертые сутки, ранее уже сбегали из дома. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Это уже не первый побег школьниц», — рассказал собеседник агентства. По данным инсайдера, девочки дружат и не исключает, что сбежали вместе.
Поиск Киры Фроловниной 15-ти лет и 13-летней Дарьи Павликовской продолжается. К розыску подключилась полиция, местные власти и волонтеры отряда «Азимут». «Пока ведем информационную работу, мониторим социальные сети, популярные подростковые паблики», — пояснили в «Азимуте» агентстве.
Ранее URA.RU сообщало, что Киру и Дарью родители ищут с 10 августа. В тот же день, как они не вернулись домой, было написано заявление в полицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!