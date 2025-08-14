Пропавшие в ХМАО школьницы сбегают из дома не первый раз

Пропавшие в ХМАО школьницы ранее сбегали из дома
Пропавшие в ХМАО школьницы ранее сбегали из дома

Подростки из Нижневартовска (ХМАО), которых разыскивают четвертые сутки, ранее уже сбегали из дома. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Это уже не первый побег школьниц», — рассказал собеседник агентства. По данным инсайдера, девочки дружат и не исключает, что сбежали вместе.

Поиск Киры Фроловниной 15-ти лет и 13-летней Дарьи Павликовской продолжается. К розыску подключилась полиция, местные власти и волонтеры отряда «Азимут». «Пока ведем информационную работу, мониторим социальные сети, популярные подростковые паблики», — пояснили в «Азимуте» агентстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Киру и Дарью родители ищут с 10 августа. В тот же день, как они не вернулись домой, было написано заявление в полицию.

