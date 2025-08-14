В Челябинске состоялось открытие первого в регионе офиса Волонтерского центра Русской медной компании (РМК) «Сила Урала». На мероприятии были подписаны два ключевых соглашения о сотрудничестве, которые расширят возможности движения в области. Центр за три года работы уже вовлек в деятельность более 15 тысяч волонтеров — примерно семь тысяч из них добровольцы Челябинской области, передает корреспондент URA.RU.
«Мы очень рады открытию офиса в Челябинске, где уже реализуем множество проектов — социальных, экологических, спортивных. Мы стараемся делать все, чтобы люди разных возрастов могли прийти сюда и попробовать себя в разных направлениях добровольчества. Особое значение это приобретает в преддверии открытия РМК-Арены, где потребуется много подготовленных волонтеров. Новый офис станет площадкой для их обучения и координации работы», — сказал директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников.
Церемонию посетил заместитель губернатора региона Вадим Евдокимов. Совместно с Овчинниковым он перерезал красную ленту, дав старт работе офиса. После для гостей провели ознакомительную экскурсию по офису и провели мастер-класс для волонтёров. Вместе сделали открытки для детей и браслеты дружбы.
Официальная часть открытия продолжилась подписанием соглашений о сотрудничестве. Первое соглашение между правительством области, Волонтерским центром «Сила Урала» и Благотворительным фондом Русской медной компании подписали министр молодежи региона Юрий Болдырев, Владислав Овчинников и руководитель фонда Мария Горшкова. Второй документ о партнерстве заключили с региональным отделением движения детей и молодежи «Движение Первых», которое представляла председатель Светлана Буравова.
«Открытие Волонтерского центра РМК „Сила Урала“ — это веяние времени. Люди разных возрастов в Челябинске и области хотят помогать, участвовать в различных акциях — культурных, спортивных, социальных. Этот центр будет их принимать и обучать. А взаимодействие правительства области с центром даст новый импульс развитию проектов, улучшит подготовку и организацию мероприятий», — отметил Евдокимов.
Директор центра Овчинников рассказал, что в Челябинске также планируется открыть коворкинг-офис для образовательных мероприятий. Внимание будет уделяться обучению волонтеров разных категорий: школьников, студентов, рабочей молодежи и пожилых людей. Для каждого направления разрабатываются индивидуальные программы, начиная с основ добровольчества. По словам Овчинникова, стать волонтером может любой житель старше 16 лет, независимо от профессии и социального статуса.
