15 августа 2025

Роллы и пицца с лисичками: рестораны в Челябинске запустили спецменю в сезон грибов

Челябинские рестораны в сезон лисичек запустили спецменю
© Служба новостей «URA.RU»
В сезон лисичек рестораны Челябинска запустили специальное меню
В Челябинске стартовал сезон лисичек. Рестораны включили в меню спецпредложения с этим видом грибов, добавив как базовые закуски, так и блюда авторской кухни. Где подают пиццу, роллы, косулю и хачапури с лисичками — рассказывает URA.RU.

Wild Boudoir

В ресторане Wild Boudoir лисички добавили в жареный картофель, пиццу и пасту. Также в меню появились гречотто и тартар из косули с лисичками и теплым хлебом. Вместе с грибами гостям предлагают брускетту с сыром с голубой плесенью, утиную грудку су-вид с соусом Cassis и блинчик с жареными лисичками.

«Камчатка»

В ресторане «Камчатка» готовят пицетту с лисичками и салат с говядиной, свежим огурцом и теплым картофелем. Еще один вариант — лисички в сметане на славянском хлебе. Среди горячих блюд — паста с сыром страчателла и трюфельным маслом, а также жареха в котелке с четверговой солью.

«Буфет на Большой»

В ресторане «Буфет на Большой» в сезонное меню вошли бриошь с кабачковой икрой и салат с лисичками. Здесь же с ними подают скрэмбл с луковыми булочками, блины с соусом карбонара и калитку с овощным рагу. Для горячей подачи предлагают грибы с жареным картофелем со сметаной.

«Асаби»

В «Асаби» лисички добавили в тартар из мраморной телятины и салат с яйцом пашот. Есть и ролл с морским гребешком, жареными лисичками и трюфельным сливочным кремом. Также в меню молодой картофель с копченой сметаной и удон в сливочно-трюфельном соусе.

«Сицилии»

В «Сицилии» подают карпаччо из говядины с лисичками и пармезаном. Можно заказать салат с ростбифом и запеченным картофелем, лингвини в сливочном соусе с ароматом трюфеля и телячьи щечки с пюре рабюшон. В списке также пицца с лисичками и просто жареные грибы.

Allu

В Allu гостям предлагают тартар с кремом из пармезана и этим видом грибов. Среди блюд также есть бриошь со скрэмблом и стейк мясника с лисичками.

«Цыплята табака»

В «Цыплятах табака» в сезонное меню вошли тартар из телятины и салат с лисичками, говяжьим языком и горчичным соусом. Подают крем-суп, картофель и хачапури с лисичками.

«Белочка»

В «Белочке» готовят брускетту с лисичками и тартар из мраморной говядины с хрустящим багетом. Здесь же можно попробовать грибной крем-суп с трюфельным маслом, казаречче с тигровой креветкой и куриную котлету с птитимом. В каждое из блюд добавляют лисички. Для горячей подачи есть картофель бейби с пармезаном и трюфельным маслом, а также пицца с лисичками.

© Служба новостей «URA.RU»
