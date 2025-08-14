Трамп назвал условия для диалога с Зеленским после переговоров с Путиным

Трамп заявил, что позвонит Зеленскому после встречи с Путиным
Трамп готов переговорить с Зеленским
Трамп готов переговорить с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп проведет разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным завершится успешно. Об рассказал сам глава Белого дома.

«Я созвонюсь с Зеленским и лидерами ЕС, если саммит на Аляске пройдет хорошо», — передает слова Трампа FOX. Он добавил, что также рассматриваются три потенциальные площадки для проведения переговоров с президентом Украины. Такой шаг, по словам Трампа, позволит скоординировать дальнейшие действия по урегулированию украинского кризиса.

