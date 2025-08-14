В поселке Шаля (Свердловская область) 30-летняя женщина попыталась сесть в «Ниву», чтобы поехать по своим делам. Машина находилась на склоне и не стояла на ручнике. В итоге авто начало скатываться, сбило женщину и покатилось в кювет. От полученных травм женщина скончалась, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали тяжелые травмы у пострадавшей. Несмотря на экстренную госпитализацию и все предпринятые меры, спасти женщину не удалось», — рассказали в ведомстве.
На месте аварии работала оперативная группа. Сейчас устанавливаются все детали трагедии.
