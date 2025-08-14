14 августа 2025

С федеральным судьей жестоко расправились под Волгоградом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемый в жестоком убийстве судьи связан с коммерцией, сообщили в СК
Подозреваемый в жестоком убийстве судьи связан с коммерцией, сообщили в СК Фото:

В Волгоградской области, в Камышине, с особой жестокостью убит федеральный судья. Жертвой стал Василий Ветлугин, которого расстреляли и нанесли ему колото-резаные ранения. Об этом сообщили в СК и отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В Камышине возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи... 14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Волгоградской области. 

Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следователи установили, что он связан с коммерческой деятельностью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгоградской области, в Камышине, с особой жестокостью убит федеральный судья. Жертвой стал Василий Ветлугин, которого расстреляли и нанесли ему колото-резаные ранения. Об этом сообщили в СК и отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «В Камышине возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи... 14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Волгоградской области.  Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следователи установили, что он связан с коммерческой деятельностью. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...