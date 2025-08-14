Киев готовит провокации по трем направлениям для срыва российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По словам дипломата, украинская сторона может использовать весь имеющийся арсенал для максимального срыва переговоров или создания негативного фона в отношении России как участника саммита. «Эта тема буквально витает в воздухе, здесь есть много прямых и косвенных подтверждений того, что Киев будет использовать весь доступный ему арсенал для того, чтобы либо максимально сорвать переговорный процесс, либо создать крайне негативный фон по отношению к России как участнику переговоров. Мы видим минимум три направления, по которым готовятся провокации и уже кое-где реализуются», — передает слова Мирошника ТАСС.
Первое направление касается увеличения ударов по гражданским объектам вдоль линии боевого соприкосновения. По его данным, ежедневно фиксируется около 450 подобных атак, а число населенных пунктов, подвергающихся обстрелам, заметно выросло. Дипломат подчеркнул, что таким образом Киев демонстрирует несогласие с возможностью урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем и стремится нарушать достигнутые договоренности независимо от исхода переговоров.
Вторым направлением Мирошник назвал проведение операций под «чужим флагом», когда информация о произошедших инцидентах распространяется через западные СМИ с целью компрометации России. Посол отметил, что в подобных случаях Украина может взрывать собственные гражданские объекты и пытаться возложить ответственность на российскую сторону. Для таких акций создаются условия присутствия западных журналистов на месте событий.
Третье направление связано с попытками украинских вооруженных формирований совершать прорывы по линии боевого соприкосновения и на территорию России. По мнению Мирошника, подобные действия направлены на демонстрацию военного потенциала Украины и укрепление ее позиций в преддверии переговоров.
В преддверии российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа украинские спецслужбы значительно активизировали удары по гражданским объектам и провокационные действия на линии боевого соприкосновения. По данным МИД РФ, ранее были зафиксированы случаи проведения операций под «чужим флагом» и попытки диверсионных прорывов, что, по мнению дипломатов, направлено на создание негативного фона вокруг России и срыв переговоров между лидерами двух стран.
