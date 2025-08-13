В преддверии встречи президентов России и США, которая намечена на 15 августа в Анкоридже (Аляска), ситуация на Украине остается крайне напряженной. Украинские спецслужбы активизировали свои действия сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«В западном Черноморье Украина вполне может организовать самоподрыв — чтобы потом предоставить данные о якобы ударах, наносимых российской стороной», — сказал Мирошник в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, в последние дни в западной части Черного моря отмечена повышенная активность разведывательных самолетов НАТО, что свидетельствует о подготовке маршрутов для подобных диверсий.
Перед переговорами украинские спецслужбы резко увеличили число ударов по гражданским объектам на линии боевого соприкосновения. За последние недели количество населенных пунктов, подвергающихся обстрелам, выросло вдвое. Только за прошедшие сутки, по данным российской стороны, пострадали не менее девяти детей, зафиксированы случаи гибели медицинских работников. Суточный расход боеприпасов по гражданским целям, по оценке МИД РФ, достиг 450 единиц.
Второе направление активности касается информационных провокаций. По словам Мирошника, украинская сторона готовит инциденты, которые будут освещаться западными СМИ как нарушение Россией норм международного гуманитарного права. Речь идет о возможных взрывах или обстрелах густонаселенных районов на подконтрольной Киеву территории, проведение которых планируется под камеры иностранных журналистов. Подобные методы, как отмечает дипломат, уже применялись ранее — например, в случае с инцидентами в Буче и Краматорске.
Третье направление — концентрация украинских спецподразделений на отдельных участках границы для возможных попыток прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Такая тактика, по словам Мирошника, призвана продемонстрировать самостоятельность украинских вооруженных формирований и их способность к действиям независимо от решений западных кураторов.
