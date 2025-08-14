На Аляске приземлился самолет, доставивший кремлевский пул в США. На борту — корреспондент URA.RU.
«Привет, Аляска! Самолет с журналистами заходит на посадку», — сообщил корреспондент агентства за несколько секунд до приземления.
Журналисты будут освещать с места события переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон. В ходе встречи планируется обсудить урегулирование украинского кризиса, вопросы международной безопасности и двустороннее сотрудничество. По итогам саммита ожидается совместная пресс-конференция лидеров двух государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.