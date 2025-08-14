14 августа 2025

Кремлевский пул приземлился на Аляске перед встречей Трампа и Путина

Журналисты заранее прибыли в Анкоридж
Журналисты заранее прибыли в Анкоридж Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

На Аляске приземлился самолет, доставивший кремлевский пул в США. На борту — корреспондент URA.RU.

«Привет, Аляска! Самолет с журналистами заходит на посадку», — сообщил корреспондент агентства за несколько секунд до приземления.

Журналисты будут освещать с места события переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон. В ходе встречи планируется обсудить урегулирование украинского кризиса, вопросы международной безопасности и двустороннее сотрудничество. По итогам саммита ожидается совместная пресс-конференция лидеров двух государств.

