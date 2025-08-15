Третий спецборт РФ приземлился на Аляске, где пройдут переговоры Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет из «Внуково» приземлился в Анкоридже на Аляске
Самолет из «Внуково» приземлился в Анкоридже на Аляске Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Третий спецборт из России, самолёт Ил-96-300 из «Внуково» приземлился в Анкоридже на Аляске, где пройдут российско-американские переговоры. Это следует из данных портала Flightradar24. 

«Спецборт из „Внуково“ благополучно приземлился в Анкоридже на Аляске. Самолет совершил посадку около 3:05 мск», — следует из данных Flightradar24.

Предыдущие два спецборта из России прибыли на Аляску в 2:09 мск в ночь на пятницу и в районе 17:48 мск четверга. В ночь на 15 августа в аэропорту американского города Анкоридж также совершил посадку самолет, на борту которого находились журналисты из кремлевского пула.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Третий спецборт из России, самолёт Ил-96-300 из «Внуково» приземлился в Анкоридже на Аляске, где пройдут российско-американские переговоры. Это следует из данных портала Flightradar24.  «Спецборт из „Внуково“ благополучно приземлился в Анкоридже на Аляске. Самолет совершил посадку около 3:05 мск», — следует из данных Flightradar24. Предыдущие два спецборта из России прибыли на Аляску в 2:09 мск в ночь на пятницу и в районе 17:48 мск четверга. В ночь на 15 августа в аэропорту американского города Анкоридж также совершил посадку самолет, на борту которого находились журналисты из кремлевского пула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...