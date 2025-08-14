14 августа 2025

Самолет Ил-96-300 прибыл в Анкоридж на Аляске перед переговорами Трампа и Путина

Самолет приземлился на Аляске, за его маршрутом следили десятки тысяч человек
Самолет приземлился на Аляске, за его маршрутом следили десятки тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Анкориджа (Аляска, США) в 2:09 мск 14 августа. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По информации ресурса, воздушное судно вылетело из московского аэропорта Внуково. Приземление лайнера вызвало ажиотаж среди пользователей: за перемещением борта в режиме реального времени следили более 23 тысяч человек, что подтверждается статистикой Flightradar24.

Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозками высших должностных лиц РФ и специальных делегаций. URA.RU следит за подготовкой к переговорам Трампа и Путина в сводном сюжете. Для ряда читателей следить за событием на мобильной версии сайта будет возможным даже при нулевом балансе.

В ночь на 15 августа в аэропорту Анкориджа приземлился самолет с кремлевским пулом на борту. Журналист URA.RU Артур Ярушко первым сообщил о посадке судна.

