Самолет Ил-96-300 прибыл в Анкоридж на Аляске перед переговорами Трампа и Путина

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» совершил посадку в аэропорту Анкориджа (Аляска, США) в 2:09 мск 14 августа. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
По информации ресурса, воздушное судно вылетело из московского аэропорта Внуково. Приземление лайнера вызвало ажиотаж среди пользователей: за перемещением борта в режиме реального времени следили более 23 тысяч человек, что подтверждается статистикой Flightradar24.
Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозками высших должностных лиц РФ и специальных делегаций. URA.RU следит за подготовкой к переговорам Трампа и Путина в сводном сюжете. Для ряда читателей следить за событием на мобильной версии сайта будет возможным даже при нулевом балансе.
В ночь на 15 августа в аэропорту Анкориджа приземлился самолет с кремлевским пулом на борту. Журналист URA.RU Артур Ярушко первым сообщил о посадке судна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.