В школах, детсадах и больницах Пермского края нашли опасные продукты

В 37 учреждениях социальной сферы Прикамья, включая школы, детские сады и больницы, выявили серьезные нарушения при оформлении документов на продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
«В 2025 году <...> выявлены нарушения при поступлении продуктов питания в 37 социально значимых учреждений Пермского края. Работники допускают в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность», — написано на сайте ведомства.
Один из наиболее масштабных случаев зафиксирован в Пермской центральной районной больнице. Там с января 2023 года не были погашены 562 документа на более 8 тонн молочной, мясной и рыбной продукции, а также свыше 5,7 тысячи куриных яиц. Аналогичные нарушения обнаружены в Городской клинической больнице №1, детском саду №37 поселка Теплая Гора, школе №1 при исправительном учреждении и ряде других организаций. Всем учреждениям были вынесены официальные предостережения о недопустимости подобных нарушений в будущем.
Ранее в регионе уже проводились масштабные проверки на 688 объектах, включая предприятия общественного питания и торговли, где выявлялись нарушения, связанные с оборотом плодоовощной продукции. Тогда по итогам контроля были оформлены протоколы об административных правонарушениях и изъяты из оборота 62 партии продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!