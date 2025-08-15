ВСУ пытались атаковать Самарскую область

Губернатор Федорищев: над Самарской областью сбито 13 дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над Самарской областью сбили 13 дронов ВСУ
Над Самарской областью сбили 13 дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Самарской области утром 15 августа зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По предварительной информации, силами противовоздушной обороны РФ уничтожено 13 дронов. Информацию передает глава региона Вячеслав Федорищев. 

"Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область. Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы", — пишет глава региона в соцсетях. 

Обстановка, по его словам, остается напряженной, сохраняется вероятность новых атак. В регионе введен режим повышенной готовности «КОВЕР» и временно закрыто воздушное пространство. Для обеспечения безопасности населения в Самарской области ограничена работа мобильного интернета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Самарской области утром 15 августа зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По предварительной информации, силами противовоздушной обороны РФ уничтожено 13 дронов. Информацию передает глава региона Вячеслав Федорищев.  "Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область. Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы", — пишет глава региона в соцсетях.  Обстановка, по его словам, остается напряженной, сохраняется вероятность новых атак. В регионе введен режим повышенной готовности «КОВЕР» и временно закрыто воздушное пространство. Для обеспечения безопасности населения в Самарской области ограничена работа мобильного интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...