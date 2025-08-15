15 августа 2025

Какие подержанные машины самые популярные в ХМАО

В ХМАО водители массово скупают поддержанные Lada и Toyota
У водителей ХМАО популярны Lada, Toyota и Kia
У водителей ХМАО популярны Lada, Toyota и Kia Фото:

Чаще всего жители ХМАО на рынке авто с пробегом покупают отечественные Lada и японские Toyota. Среди популярных брендов также оказались иномарки Kia, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«В июле 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе в топе по популярности находились автомобили брендов Lada (29,1%), Toyota (12,1%), Kia (6,7%)», — говорится в исследовании. Четвертую позицию заняли иномарки Hyundai с долей 6,1%, а следом шли Nissan — 3,6%.

Но если смотреть на пятерку самых популярных автомобилей с пробегом, которые покупали югорчане, то это в основном отечественные машины. «Топ-5 моделей по доле в интересе пользователей выглядит так: Lada Priora (6%), Lada 2114 Samara (4,3%), Lada Granta (3%), Toyota Camry (2,8%) и Lada 2110 (2,8%)», — уточняют аналитики.

Высокую популярность отечественных авто югорские автоэксперты связывают с их доступностью на фоне иномарок. При этом из-за дорогих кредитов на машины сами водители испытывают сложности с продажей старых авто. «Допустим, люди думают, что они могут продать свой десятилетний Lexus за 2,7 миллиона. Но он сейчас, грубо говоря, и за два миллиона никому не нужен», — отметил в разговоре с журналистом агентства автоэксперт из Сургута Ринат Салахутдинов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе с начала года средняя стоимость подержанных иномарок упала более чем на 10%. Больше всего снизились цены на автомобили от Mercedes и Kia.

