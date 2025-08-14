14 августа 2025

В лесу под Екатеринбургом обнаружили сотни бутылок Coca-Cola. Фото

Необычную свалку обнаружили школьники
Необычную свалку обнаружили школьники Фото:

В Березовском (Свердловская область) в полях возле ТЭЦ обнаружили свалку с сотнями бутылок Coca-Cola. Об этом сообщили местные жители. 

«Мы в „кокакольнике“. В полях в районе ТЭЦ найдены бутылки „Кока-Колы“», — сообщил читатель telegram-канала «Березовский. Сила БГО».

Первыми свалку обнаружили подростки. Судя по этикетке, напиток произведен в Азербайджане. Член Общественной палаты Дмитрий Чукреев считает, что товар скорее всего, санкционный. «От него, видимо, просто избавились. Ведь его продавать нельзя. Нужно смотреть полностью бутылку, чтобы определить точнее. Возможно, какой-то азербайджанский предприниматель решил избавиться от продукции, чтобы к нему не было претензий», — сказал он URA.RU.

В ближайшее время к свалке приедут сотрудники отдела ЖКХ. Они же напишут заявление в полицию, добавили в telegram-канале.

Та самая свалка
Та самая свалка
Фото:

