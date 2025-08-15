Лавров перед встречей Путина и Трампа надел кофту с надписью «СССР»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (Аляска), предположительно, в свитере с надписью «СССР». Об этом сообщают СМИ, публикуя соответствующие кадры.
На видеозаписи видно, как Лавров выходит из автомобиля у отеля в белом свитере и жилете. На груди министра просматривается надпись «СССР». Представители СМИ обратили внимание на его наряд и поинтересовались, бывал ли глава МИД на Аляске раньше. «Да, бывал», — ответил Лавров журналистам «Известий».
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже (Аляска). Это будет первая очная встреча лидеров двух стран с июня 2021 года, когда Путин провел переговоры с бывшим лидером США Джо Байденом в Женеве. Путин станет первым российским президентом, посетившим Аляску с момента ее продажи США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов.
Главной темой переговоров станет разрешение украинского конфликта. Кроме того, лидеры также затронут экономические вопросы. Перед поездкой в США Путин приехал Магадан с рабочим визитом, где встретится с губернатором Сергеем Носовым и посетил промышленное мероприятие. Ожидается, что переговоры начнутся в 22:00 по мск. Подробнее — в сюжете URA.RU.
