Бьюти-гигант откроет первый ПВЗ в Екатеринбурге. Фото

«Золотое Яблоко» откроет первый пункт выдачи в Екатеринбурге
Первые ПВЗ по стране начали появляться в 2024 году
Сеть косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга откроет первый собственный пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Академическом районе. Он начнет принимать покупателей уже в День города — 16 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. 

«ПВЗ станет самым просторным: общая площадь пункта выдачи — 104 квадратных метра. Клиентский зал занимает почти половину», — уточнили в «Золотом Яблоке». Забрать посылки можно будет по ул. Вильгельма де Геннина, 33. 

Компания стала первой среди других бьюти-ритейлеров, запустившая ПВЗ в 2024 году. Несколько точек уже открыты в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. 

