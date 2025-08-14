Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова стала героиней интервью американского военного эксперта Скотта Риттера. Ее рассказ о спасении детей Донбасса от украинских неонацистов и обстрелов ВСУ поразил бывшего офицера разведки Корпуса морской пехоты США буквально до слез.
В самом начале парламентарий рассказывает, что в 2014 году получила письмо от одной из жительниц Донбасса, которая просит помочь детям, укрывающимся в подвалах от обстрелов неонацистов. Как молодая мать и руководитель Всероссийской общественной организации Яна Лантратова обратилась к возглавлявшему тогда Украину Петру Порошенко, прося его обеспечить эвакуацию детей и женщин.
Президент Украины письмо проигнорировал. И тогда парламентарий решила привлечь к происходящему внимание мировой общественности.
«Просьба была простая: обеспечьте гуманитарный коридор, и мы вывезем детей из-под обстрелов. Хоть в Киев, да куда угодно. К моему удивлению, письмо к Порошенко поддержали 19 стран. Депутаты Европарламента, профессора Сорбонны и других университетов лидеры крупнейших общественных организаций за рубежом. Вот на это Порошенко уже отреагировал: на Украине меня объявили террористкой, возбудили на сегодня уже четыре уголовных дела, предусматривающие пожизненное заключение. И у меня осталась единственная возможность вывезти детей — в Россию», — рассказала Лантратова.
Некоторые моменты, описанные ею, буквально заставили бывшего американского морпеха прослезиться. За время пребывания в России Скотт Риттер провел почти 50 интервью, но Яна Лантратова стала первой женщиной в числе их героев. По собственному признанию Риттера, ее воспоминания тронули его больше всего. Он особо поблагодарил ее за смелость и правду, пообещав сделать рассказанное известным как можно большему числу людей.
Скотт Риттер прослужил 12 лет офицером разведки Корпуса морской пехоты США, после чего был инспектором ООН по вооружениям, работая в Ираке. Он был одним из немногих экспертов, предсказавших, что у Ирака не было оружия массового поражения, послужившего формальным предлогом для оккупации страны США. После увольнения из армии получил известность как политический и военный обозреватель, жестко критикующий действия США по отношению к России. Полная версия видео его разговора с депутатом Госдумы от Челябинской области Яной Лантратовой опубликована в telegram-канале Клуба народного единства.
