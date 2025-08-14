14 августа 2025

«Она отказывалась выплачивать кредит»: в Челябинске родственники похитили девушку. Видео

В Челябинске родственники похитили девушку
© Служба новостей «URA.RU»
Все участники произошедшего опрошены
Все участники произошедшего опрошены Фото:

В Челябинске полицейские установили обстоятельства семейного конфликта, который произошел в кафе и напугал горожан. Предварительно, конфликт случился из-за кредита, который девушка отказалась выплачивать, сообщили в пресс-службе ведомства. Очевидцы утверждали, что инцидент произошел внутри азербайджанской семьи. 

«Предварительно установлено, что семейный конфликт произошел на бытовой почве между невесткой и родственниками со стороны жениха. Девушка попросила семью мужа оформить кредит, который в результате не выплачивала», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. 

Инцидент произошел в семье азербайджанцев. Они похитили девушку ради выкупа. «Я была похищена группой лиц, принадлежащих к азербайджанской диаспоре в корыстных целях. От меня требовали передачи денег в размере 200 тысяч рублей», — рассказала пострадавшая в видео, опубликованном в официальной группе «Русская община Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Девушку силой затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Пострадавшая смогла скинуть сестре геолокацию и выяснилось, что находится она около кафе «Аль Капоне» возле цирка. Туда родственники и вызвали полицию.

Все участники произошедшего установлены и опрошены, добавили в челябинской полиции. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы СУ СК России по Челябинской области. 

© Служба новостей «URA.RU»
