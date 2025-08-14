Из Перми запускают прямые рейсы на Алтай

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» приступит к выполнению рейсов по маршруту Пермь — Горно-Алтайск с 22 августа. Перелеты будут осуществляться еженедельно по пятницам. Время в пути составит 2 часа 45 минут, перевозка пассажиров будет осуществляться на канадских самолетах CRJ 200, рассчитанных на 50 мест.
«Инициатива запуска данного направления принадлежит правительству Пермского края, а рейс субсидируется из регионального бюджета. Основной целевой аудиторией рейса станут туристы, однако данное сообщение также позволит пассажирам добираться до других городов региона. В дальнейшем, начиная с 2026 года, рассматривается возможность увеличения частоты полетов до двух раз в неделю», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Петра Трубаева.
В настоящее время данная авиакомпания также выполняет регулярные рейсы из Перми в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару, Ташкент и Усинск. Согласно информации сервиса Aviasales, стоимость билета туда и обратно по маршруту Пермь — Горно-Алтайск с вылетом 22 августа и возвращением 29 августа составляет 22,3 тысячи рублей. В эту цену включен провоз багажа.
