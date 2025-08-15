К Земле летит слабо изученный астероид диаметром 50 метров

Потенциально опасный астероид под названием 2025 PM диаметром около 50 метров пройдет вблизи Земли 17 августа. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, отметив, что он был открыт только 1 августа и пока слабо изучен.
«Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет по расчетам послезавтра, 17 августа, на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты (примерно 770 тысяч километров — ред.) от Земли», — говорится в сообщении telegram-канала Лаборатория солнечной астрономии. Там уточнили, что благодаря необычно близкому сближению небесное тело внесено в список потенциально опасных: к таковым относят объекты, сближающиеся с Землей на дистанцию менее 10 диаметров лунной орбиты.
Небесное тело приблизится к планете на минимальное расстояние примерно 770 тысяч километров — это в два раза дальше орбиты Луны, однако данный пролет считается одним из самых близких для объектов такого размера за последнее время. По данным специалистов, астероид был обнаружен только 1 августа и пока слабо изучен. Он не проявляет кометных свойств и, по всей видимости, представляет собой каменную глыбу без признаков летучих веществ. Астероид относится к группе Апполонов — околоземных объектов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны, и совершает оборот вокруг Солнца чуть более чем за два года.
Минимального расстояния до Земли астероид достигнет 17 августа в 12:03 по московскому времени. В лаборатории подчеркнули, что несмотря на то, что объект пройдет через зону доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата крайне мала и может реализоваться только при столкновении с другим небесным телом. В таком случае траектория движения может измениться, включая потенциальное направление к Земле. Крупнейшее падение метеорита сопоставимого размера произошло около 50 тысяч лет назад и привело к образованию Аризонского кратера (кратера Бэрринджера) в США.
