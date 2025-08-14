14 августа 2025

В Перми резко подешевели яйца, рис и курица

УФАС: за год цены на социально значимые продукты в Перми снизились на 6%
В регионе действуют четыре соглашения о сдерживании цен
В регионе действуют четыре соглашения о сдерживании цен Фото:

В Перми отмечено снижение цен на социально значимые продукты питания на 6%. Такие данные были получены в результате анализа, проведенного региональным управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое сравнило стоимость товаров в августе 2024 и 2025 годов.

«Среди продуктов наиболее существенно подешевели куриные яйца — их цена снизилась на 57%. Стоимость шлифованного риса уменьшилась на 46%, а белокочанная капуста стала дешевле на 24%. Картофель подешевел на 23%, поваренная соль — на 14%, морковь — на 12%. Кроме того, цены на курицу и пшеничную муку снизились на 6%, гречневую крупу и макаронные изделия — на 5%. Сахар-песок стал доступнее на 3%», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте». 

Там уточнили, удешевление ряда позиций связано, в том числе, с мерами по регулированию цен. Власти региона заключают соглашения о сдерживании стоимости с представителями розничных сетей, реализуя положения постановления Правительства Российской Федерации. В настоящее время на территории Пермского края действуют четыре подобных соглашения.

