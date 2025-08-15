С 1 сентября 2025 года российских водителей ждет целый ряд важных нововведений, которые ужесточат правила на дорогах. Среди ключевых изменений — новый порядок медосвидетельствования на опьянение с увеличенными интервалами между проверками и строгими лимитами на сдачу анализов. Также вводится запрет на управление автомобилем для людей с определенными заболеваниями, включая цветовую слепоту и психические расстройства.
Ужесточаются штрафы за непропуск машин со спецсигналами — теперь нарушителям грозит до 7,5 тысяч рублей или лишение прав. В Москве каршеринг станет доступен только после верификации на портале mos.ru. Кроме того, все патрульные автомобили ГАИ оборудуют «умными» камерами для автоматической фиксации нарушений. Подробнее о новых правилах — в материале URA.RU.
Новый порядок медосвидетельствования: увеличенные интервалы и лимит на сдачу анализов
С началом осени в силу вступают новые правила медицинского освидетельствования на опьянение, в том числе для водителей. Обновления касаются как порядка проведения процедуры, так и оформления документов, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
Согласно изменениям, интервал между повторными проверками на алкотестере увеличен до 15–25 минут. Для сдачи анализа мочи теперь установлен жесткий лимит — 30 минут с момента выдачи направления; если водитель не успеет, потребуется сдавать кровь. Также в направлении на анализ обязательно указывается информация о приеме лекарственных препаратов.
Медицинские организации будут хранить биоматериалы три месяца, а электронные данные исследований — пять лет. За отказ от освидетельствования водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Частичная слепота и психические расстройства: новые противопоказания к вождению авто
С 1 сентября к управлению авто перестанут допускать водителей с частичной цветовой слепотой или нарушениями восприятия красного и зеленого цветов. По словам адвоката Александра Шиманского, эти заболевания являются противопоказанием к вождению авто в соответствие с Международной классификацией болезней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в апреле 2025 года, изменения внесены в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
Ограничения также коснутся тех водителей, которые имеют или страдают следующими заболеваниями:
- органические психические расстройства;
- шизофрения и бредовые расстройства;
- аффективные расстройства;
- невротические и связанные со стрессом состояния;
- расстройства личности;
- умственная отсталость;
- общие расстройства психологического развития (аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера);
- психические расстройства из-за употребления психоактивных веществ;
- эпилепсия;
- аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.
Штраф до 7,5 тысяч рублей за непропуск авто с мигалками
Кроме того, с началом сентября ужесточится наказание за непропуск автомобилей со спецсигналами, но без специальной раскраски. Теперь водителям будет грозить штраф до 7,5 тысяч рублей или лишение прав на срок до года. Согласно правилам, при появлении такого транспорта водитель обязан перестроиться на соседнюю полосу или обочину. Также запрещается двигаться в одном ряду со спецтранспортом на той же скорости.
Аренда авто только после регистрации: новые правила в каршеринге
В Москве с 1 сентября ужесточаются требования к каршерингу: арендовать автомобиль можно будет только после верификации на портале mos.ru. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, эти меры позволят ограничить доступ к услуге для злостных нарушителей ПДД и оперативно устанавливать личность водителя при ДТП. До ноября новые правила будут действовать в тестовом режиме. В этот период пользователи начнут получать уведомления с напоминанием о необходимости пройти верификацию.
Умные камеры в машинах ГАИ
До конца 2025 года все автомобили Госавтоинспекции в России оснастят новыми камерами. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников в интервью «Известиям». По его словам, устройства смогут выявлять разыскиваемые автомобили, находить водителей без прав, а также фиксировать нарушения ПДД.
Штраф до 30 тысяч рублей для питбайкеров
За управление питбайками на дорогах общего пользования теперь будут штрафовать — соответствующие изменения в ПДД уже подготовлены ГАИ. Нарушителям грозит взыскание до 30 тысяч рублей. Питбайки считаются спортивным инвентарем, поэтому не требуют регистрации и водительских прав, однако их эксплуатация на дорогах общего пользования запрещена.
Штрафы за шумные автомобили вырастут в 10 раз
Госдума продолжает рассматривать вопрос об ужесточении наказания за эксплуатацию слишком шумных автомобилей и мотоциклов. Законопроект, прошедший первое чтение, предусматривает увеличение штрафа в десять раз по сравнению с действующей суммой в 500 рублей. Обсуждение инициативы проходит на фоне подготовки к внедрению на российских дорогах новых камер «Эфир», способных фиксировать уровень шума транспорта. Эти устройства уже получили сертификат Росстандарта, передает РБК.
