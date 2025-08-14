14 августа 2025

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался челябинскими подростками-налетчиками

Бастрыкин потребовал доклад о подростковой преступности в Челябинске
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту противоправных действий подростков в Челябинске. Речь идет о детях, которые, согласно сообщениям в соцсетях, совершают кражи в магазинах и угрожают прохожим в Калининском районе города, сообщают в пресс-службе ведомства.

«В соцмедиа сообщается, что в Калининском районе Челябинска группа подростков совершает кражи из магазинов, угрожает прохожим и занимается иной противоправной деятельностью. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о проверке и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал «Следком».

Челябинские следователи организовали проверку. Школьников проверят по статье 213 УК РФ (хулиганство).

