Глава СКР Бастрыкин заинтересовался челябинскими подростками-налетчиками

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту противоправных действий подростков в Челябинске. Речь идет о детях, которые, согласно сообщениям в соцсетях, совершают кражи в магазинах и угрожают прохожим в Калининском районе города, сообщают в пресс-службе ведомства.
«В соцмедиа сообщается, что в Калининском районе Челябинска группа подростков совершает кражи из магазинов, угрожает прохожим и занимается иной противоправной деятельностью. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о проверке и установленных обстоятельствах», — сообщает telegram-канал «Следком».
Челябинские следователи организовали проверку. Школьников проверят по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!