Китай требует от Запада перестать копить редкоземельные металлы

Экспортные ограничения Китая уже привели к перебоям в поставках для мирового автопрома
Экспортные ограничения Китая уже привели к перебоям в поставках для мирового автопрома

Власти Китая призвали западные компании не создавать избыточные запасы редкоземельных металлов и продукции на их основе. Об этом пишет Financial Times.

По данным FT, Пекин предупредил о риске усугубления глобального дефицита при попытках наращивать складские резервы. Китай, контролирующий до 90% мировой переработки редкоземельных металлов и 94% производства постоянных магнитов, продолжает ужесточать экспортную политику в этой сфере.

С 2024 года Китай ужесточил режим экспортного контроля на семь ключевых элементов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Эти меры стали ответом на торговые пошлины, введенные США. Как отмечают источники FT, ограничения экспорта стали инструментом давления на западные экономики, особенно в условиях сохраняющихся тарифных споров между Вашингтоном и Пекином.

Экспортные ограничения Китая уже привели к перебоям в поставках для мирового автопрома и других высокотехнологичных отраслей. В июне 2025 года экспорт магнитов из Китая снизился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Западные компании сообщают о затягивании рассмотрения заявок на импорт и усилении контроля крупных заказов со стороны китайских регуляторов.

