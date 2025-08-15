15 августа 2025

Десятки влюбленных одновременно сыграли свадьбу в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге в честь 302-летия города 25 пар расписались прямо на сцене во время события под названием «Городская свадьба» в Историческом сквере. Победителями стали Антон и Ирина Трунины из Орджоникидзевского района, передает корреспондент URA.RU.

Традиции уже более 40 лет. Пары представляли каждый район Екатеринбурга. Победителям вручили сертификат на свадебное путешествие от компании Sima Land номиналом в 1 000 000 рублей. Приз Труниным передала пара, которая уже 37 лет состоит в браке, а заключили они его в 1988 году — тоже приняв участие в проекте «Городская свадьба».

В этом году молодожены отправятся в путешествие в один из российских городов. А доставят их впервые бизнес-классом «Уральских авиалиний». 

URA.RU следит за всеми интересными событиями в День города. Празднования жителей, активности и выступления хедлайнеров — в онлайн-трансляции агентства. 

