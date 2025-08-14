14 августа 2025

Власти ХМАО объявили набор во второй поток проекта «Герои Югры»

В проект могут заявиться ветераны боевых действий и участники СВО
В проект могут заявиться ветераны боевых действий и участники СВО Фото:

В ХМАО стартует набор во второй поток регионального аналога федеральной программы «Время героев» — «Герои Югры». Об этом власти округа сообщили в своем telegram-канале.

«Региональная программа поможет участникам спецоперации освоить новую профессию. И приносить пользу людям, работая в госструктурах и органах власти», — говорится в сообщении.

К участию в проекте рассматривают кандидатуры ветеранов боевых действий и участников СВО. Среди требований — наличие гражданства РФ, регистрация по месту пребывания в ХМАО. Также обязательно высшее образование и опыт работы. Если у кандидата нет диплома, ему необходимо поступить в вуз. В этом поможет навигатор решения жизненных ситуаций.

Проект является региональным аналогом федеральной программы «Время героев». В первом потоке приняли участие 77 югорчан. Они прошли модульное обучение и стажировки с наставниками. Карьеру в органах власти ХМАО уже начали семь ветеранов СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что ветеран войны в Афганистане Андрей Кочелягин напишет гимн для проекта «Герои Югры». Он возглавляет штаб Юнармии в Югорске и имеет медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За боевые заслуги».

