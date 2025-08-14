Екатеринбургский митрополит Кульберг призвал увольнять с работы за мат

За мат в публичном месте нужно назначать административный арест на 15 суток и увольнять с работы. Такое мнение выразил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
Поводом стало завершение работы над «Толковым словарем государственного русского языка», которую вел Петербургский госуниверситет. Кульберг назвал новый словарь «научным трудом, который теперь актуален для каждого гражданина».
«Впервые указаны границы, за которыми начинается преступление против русского языка. Для обеспечения соблюдения запрета, установленного федеральным законом „О государственном языке Российской Федерации“ в словаре дано лаконичное определение нецензурных, читай — преступных — слов и выражений. <...> Матерился публично — получи до 15 суток ареста и попрощайся с работой», — написал митрополит в telegram-канале.
Он добавил, что теперь суды, силовики, адвокаты, учителя и прочие эксперты будут опираться на этот словарь, давая оценку высказываниям. «В общем долгожданное открытие, преинтереснейшее издание, а теперь и настольная книга!» — заключил Кульберг.
