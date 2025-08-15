В Кремле раскрыли, о чем будут разговаривать Путин и Трамп в Анкоридже

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время саммита на Аляске намерены обсудить возможные пути урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своем telegram-канале.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Вашингтон планируют вести диалог на основе взаимной политической воли президентов. Российская сторона исходит из того, что Владимир Путин и Дональд Трамп готовы решать вопросы за столом переговоров. Песков отметил, что такая политическая воля сегодня крайне редка, особенно среди европейских стран, от которых Москва не ожидает «адекватного ответа». Тем не менее, российский и американский лидеры намерены обсудить даже самые сложные темы, связанные с международной безопасностью.
