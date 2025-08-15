Песков объяснил, зачем Путин сделал остановку в Магадане перед встречей с Трампом

Песков: поездка Путина в Магадан — часть региональной программы
После завершения рабочей программы в Магадане Путин направится на Аляску
Поездка президента России Владимира Путина перед его предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом в Магадан — это часть полноценной региональной программы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То есть полноценная региональная поездка. Но, естественно, направляясь туда, с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможность», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, в данном случае Магадан стал логичной остановкой на пути к следующему этапу — визиту на Аляску.

После завершения рабочей программы в Магадане Владимир Путин направится на Аляску для встречи с Дональдом Трампом. Песков подчеркнул, что президент последовательно совмещает внутреннюю и внешнюю повестку.

