Волочкова заявила, что никогда не выйдет замуж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Анастасии Волочковой, ей хватило браков
По словам Анастасии Волочковой, ей хватило браков Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о готовности выйти замуж за арабского шейха и заявила об отказе от брака. По словам балерины, ей уже хватило браков.

«Какой гарем? Я люблю свободу и вольна решать, с кем строить счастье. Замуж никогда не пойду», — цитирует Волочкову «Общественная служба новостей».

История с «шейхом Аркади» оказалась постановкой: мужчина — армянин без отношения к ОАЭ, участвовавший в съемках. «Мы просто снимали кино. Он решил подыграть, „предложив“ руку», — уточнила балерина. Скандал начался после публикации кадров «помолвки» Волочковой с мужчиной в арабской одежде.

Единственным намеком на брак в жизни Волочковой были отношения с Игорем Вдовиным. Пара состояла в фиктивном браке, а свадьбу провели для прессы. Кроме того, Вдовин является отцом Ариадны Волочковой. Но пара распалась из-за ухода бизнесмена к другой женщине.

Ранее URA.RU сообщало, что Волочкова емко ответила на слухи о романе с «молодым альфонсом». Всем сплетникам она предложила отправиться на отдых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о готовности выйти замуж за арабского шейха и заявила об отказе от брака. По словам балерины, ей уже хватило браков. «Какой гарем? Я люблю свободу и вольна решать, с кем строить счастье. Замуж никогда не пойду», — цитирует Волочкову «Общественная служба новостей». История с «шейхом Аркади» оказалась постановкой: мужчина — армянин без отношения к ОАЭ, участвовавший в съемках. «Мы просто снимали кино. Он решил подыграть, „предложив“ руку», — уточнила балерина. Скандал начался после публикации кадров «помолвки» Волочковой с мужчиной в арабской одежде. Единственным намеком на брак в жизни Волочковой были отношения с Игорем Вдовиным. Пара состояла в фиктивном браке, а свадьбу провели для прессы. Кроме того, Вдовин является отцом Ариадны Волочковой. Но пара распалась из-за ухода бизнесмена к другой женщине. Ранее URA.RU сообщало, что Волочкова емко ответила на слухи о романе с «молодым альфонсом». Всем сплетникам она предложила отправиться на отдых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...