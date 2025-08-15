Волочкова заявила, что никогда не выйдет замуж

Российская балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о готовности выйти замуж за арабского шейха и заявила об отказе от брака. По словам балерины, ей уже хватило браков.
«Какой гарем? Я люблю свободу и вольна решать, с кем строить счастье. Замуж никогда не пойду», — цитирует Волочкову «Общественная служба новостей».
История с «шейхом Аркади» оказалась постановкой: мужчина — армянин без отношения к ОАЭ, участвовавший в съемках. «Мы просто снимали кино. Он решил подыграть, „предложив“ руку», — уточнила балерина. Скандал начался после публикации кадров «помолвки» Волочковой с мужчиной в арабской одежде.
Единственным намеком на брак в жизни Волочковой были отношения с Игорем Вдовиным. Пара состояла в фиктивном браке, а свадьбу провели для прессы. Кроме того, Вдовин является отцом Ариадны Волочковой. Но пара распалась из-за ухода бизнесмена к другой женщине.
Ранее URA.RU сообщало, что Волочкова емко ответила на слухи о романе с «молодым альфонсом». Всем сплетникам она предложила отправиться на отдых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.