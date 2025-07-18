Волочкова емко ответила на слухи о романе с «молодым альфонсом»

Балерина Волочкова: обсуждают мою личную жизнь у кого своей нет
© Служба новостей «URA.RU»
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С коллегой Анастасия не только работает, но и отдыхает
С коллегой Анастасия не только работает, но и отдыхает Фото:

Балерина Анастасия Волочкова емко ответила всем тем, кто обсуждает ее роман с «молодым альфонсом» — 27-летним артистом балета Марчелом Абабием. В беседе с URA.RU экс-прима Большого театра указала, куда стоит сходить сплетникам.

«В очередной раз убеждаюсь, что моя жизнь не дает покоя завистникам. Но дело в том, что меня не интересует мнение незнакомых людей! Мы с Марчелом живем своими жизнями и сами решает, что, как нам делать, где быть и с кем спать. А всем сочувствующим рекомендую отправиться на отдых. Можно и на Мальдивы. Всем приятного отдыха», — отрезала звезда балета.
Шпагат балерины установил рекорд
Шпагат балерины установил рекорд
Фото:

Анастасия и Марчел вместе танцуют в шоу «Одержимость». Как показала практика, с коллегой Волочковой приятно не только работать, но и отдыхать — этот совместный отдых на Мальдивах уже второй у них.

Танцор не только составляет компанию балерине, но и щедро фотографирует ее в знаменитом шпагате Волочковой. Поперечный шпагат заслуженной артистки внесен в Книгу рекордов России. Длина размаха ног балерины составила 225 сантиметров.

Анастасия в беседе с агентством рассказала, почему выбрала в качестве компании Марчела. При этом балерина подчеркнула, что ей смешно наблюдать, как всех мужчин из ее окружения приписывают в любовники.

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Балерина Анастасия Волочкова емко ответила всем тем, кто обсуждает ее роман с «молодым альфонсом» — 27-летним артистом балета Марчелом Абабием. В беседе с URA.RU экс-прима Большого театра указала, куда стоит сходить сплетникам. Анастасия и Марчел вместе танцуют в шоу «Одержимость». Как показала практика, с коллегой Волочковой приятно не только работать, но и отдыхать — этот совместный отдых на Мальдивах уже второй у них. Танцор не только составляет компанию балерине, но и щедро фотографирует ее в знаменитом шпагате Волочковой. Поперечный шпагат заслуженной артистки внесен в Книгу рекордов России. Длина размаха ног балерины составила 225 сантиметров. Анастасия в беседе с агентством рассказала, почему выбрала в качестве компании Марчела. При этом балерина подчеркнула, что ей смешно наблюдать, как всех мужчин из ее окружения приписывают в любовники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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