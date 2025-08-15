В Екатеринбурге бензин марки АИ-92 — один из самых популярных у автомобилистов — подорожал на заправках города; цены выросли также на дизель и топливо АИ-95. Подробности о том, на сколько изменилась стоимость — в инфографике URA.RU.
Так, с 31 июля по 15 августа на заправках «Опти» дизельное топливо стало стоить 69,95 рубля за литр. А на некоторых заправках Varta оно, напротив, подешевело до 70,15 рубля (-3,17%).
Что касается АИ-92, на станциях «Опти» можно заправиться за 57,45 рубля (+1,14%), на «Лукойл» этот же бензин наливают дороже — по 58,69 рубля за литр.
АИ-95 сильнее подорожал на «Опти» — до 61,25 рубля за литр (+0,98%). На «Лукойл» можно заправиться за 63,88 рубля (+0,59%).
