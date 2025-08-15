В Екатеринбурге крупная сеть быстрого питания заявила о ребрендинге

Сеть ресторанов быстрого питания Subway в Екатеринбурге и других российских городах переименуется в Subjoy. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«20 лет мы развивали бренд SUBWAY в России, и за это время сабы узнали и полюбили во всех уголках страны. Пришло время двигаться дальше, сохраняя традиции. Ребрендинг затронет все 140 точек общепита, работающих в стране: в 100 из них вывески заменят до 30 сентября, в остальных — до конца года», — пишет telegram-канал Subjoy.
Организация обещает сохранить сабы и вкусы. Но будут и новинки.
