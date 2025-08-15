Акции национализированной компании «Южуралзолото» продадут Газпромбанку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госпакет в ЮГК будет продан до конца года
Госпакет в ЮГК будет продан до конца года Фото:
новость из сюжета
Национализация холдинга «Южуралзолото»

Акции национализированного в Челябинской области ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) планируют продать структуре Газпромбанка уже в этом году. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. 

«РФ намерена в этом году продать перешедший в собственность государства пакет акций „Южуралзолота“ (67,25%) миноритарному акционеру — компании, входящей в структуру Газпромбанка. Рыночная стоимость пакета составляет 85 миллиардов рублей», — заявил Моисеев. 

Вопрос о передаче пакета «Алросе» (крупнейшая в мире алмазодобывающая компания — прим. URA.RU) не стоит и не обсуждается. На фоне этой новости о передачи акций, ранее принадлежавших Константину Струкову, они прибавили более 3,5%. 

ЮГК была национализирована по требованию Генпрокуратуры РФ в июле. Компания принадлежала вице-спикеру заксобрания Челябинской области Струкову. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг. Капитализация «Южуралзолото группа компаний» превышает 180 миллиардов рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акции национализированного в Челябинской области ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) планируют продать структуре Газпромбанка уже в этом году. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.  «РФ намерена в этом году продать перешедший в собственность государства пакет акций „Южуралзолота“ (67,25%) миноритарному акционеру — компании, входящей в структуру Газпромбанка. Рыночная стоимость пакета составляет 85 миллиардов рублей», — заявил Моисеев.  Вопрос о передаче пакета «Алросе» (крупнейшая в мире алмазодобывающая компания — прим. URA.RU) не стоит и не обсуждается. На фоне этой новости о передачи акций, ранее принадлежавших Константину Струкову, они прибавили более 3,5%.  ЮГК была национализирована по требованию Генпрокуратуры РФ в июле. Компания принадлежала вице-спикеру заксобрания Челябинской области Струкову. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг. Капитализация «Южуралзолото группа компаний» превышает 180 миллиардов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...