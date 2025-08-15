Акции национализированной компании «Южуралзолото» продадут Газпромбанку

Акции национализированного в Челябинской области ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) планируют продать структуре Газпромбанка уже в этом году. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
«РФ намерена в этом году продать перешедший в собственность государства пакет акций „Южуралзолота“ (67,25%) миноритарному акционеру — компании, входящей в структуру Газпромбанка. Рыночная стоимость пакета составляет 85 миллиардов рублей», — заявил Моисеев.
Вопрос о передаче пакета «Алросе» (крупнейшая в мире алмазодобывающая компания — прим. URA.RU) не стоит и не обсуждается. На фоне этой новости о передачи акций, ранее принадлежавших Константину Струкову, они прибавили более 3,5%.
ЮГК была национализирована по требованию Генпрокуратуры РФ в июле. Компания принадлежала вице-спикеру заксобрания Челябинской области Струкову. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг. Капитализация «Южуралзолото группа компаний» превышает 180 миллиардов рублей.
