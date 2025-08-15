Где искать бесплатный Wi-Fi, когда пропал интернет: карта в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы все чаще сталкиваются с отсутствием доступа в интернет с телефона, особенно сильно это заметно в период проведения массовых мероприятий. URA.RU составило карту, где можно бесплатно подключиться к Wi-Fi, чтобы не терять связь с родными и близкими.
Бесплатно подключиться к интернету можно в ТРЦ «Гринвич», «Алатырь», «Пассаж» и «Мега». Есть доступ к Wi-Fi и в «Ельцин Центре», там уточнили, что для входа нужно будет указать номер телефона (так придется сделать во всех общедоступных зонах).
Интернетом бесплатно можно пользоваться во всех заведениях Breakfast Unit. Такие возможности есть и в других кофейнях: Duo, Simple Coffee, Engels, в столовой «Вилка-Ложка».
В заведениях быстрого питания Rostic's, Burger King и «Додо Пицца» также можно бесплатно пользоваться интернетом. Для гостей многих популярных ресторанов города — Pan Smetan, Sekta organic wine bar, «Рататуй», Donna Olivia, «Троекуровъ», «Гурмадзе», «Si!», «Паштет» — предоставляют Wi-Fi.
