МЧС сообщило о погибших при взрыве на заводе в Рязанской области: новые детали происшествия

В Рязанской области на заводе «Эластик» произошел взрыв, вызвавший масштабный пожар. По последним данным, погибли пять человек, число пострадавших уточняется. Здание цеха полностью разрушено, на месте работают 70 спасателей и 28 единиц техники. СК начал проверку, предварительная версия — техническая неисправность. Новые детали происшествия — в материале URA.RU.
СК начал проверку по факту взрыва
В поселке Лесной Шиловского района Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту возгорания на одном из местных предприятий, организованная Касимовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области. По предварительным данным, пожар произошел 15 августа 2025 года в цехе предприятия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На месте работают 70 спасателей и почти 30 единиц техники
В Шиловском районе Рязанской области ликвидируют пожар в цехе. На месте работает оперативный штаб, привлечены 70 специалистов и 28 единиц техники. Персонал эвакуирован, опасности для жилых домов нет. Также туда сейчас направляется губернатор области Павел Малков.
МЧС: в результате ЧП погибли пять человек
По предварительной информации, предоставленной МЧС, в результате происшествия погибли пять человек. Точное число пострадавших в настоящее время устанавливается. Оперштаб сообщает о четырех погибших. Граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, направляются в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.