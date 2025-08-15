МЧС сообщило о погибших при взрыве на заводе в Рязанской области: новые детали происшествия

МЧС: при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли пять человек
На месте ЧП работают 28 единиц техники (архивное фото)
На месте ЧП работают 28 единиц техники (архивное фото)
новость из сюжета
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

В Рязанской области на заводе «Эластик» произошел взрыв, вызвавший масштабный пожар. По последним данным, погибли пять человек, число пострадавших уточняется. Здание цеха полностью разрушено, на месте работают 70 спасателей и 28 единиц техники. СК начал проверку, предварительная версия — техническая неисправность. Новые детали происшествия — в материале URA.RU.

СК начал проверку по факту взрыва

В поселке Лесной Шиловского района Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту возгорания на одном из местных предприятий, организованная Касимовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области. По предварительным данным, пожар произошел 15 августа 2025 года в цехе предприятия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На месте работают 70 спасателей и почти 30 единиц техники

На месте происшествия работают экстренные службы
На месте происшествия работают экстренные службы
Фото:

В Шиловском районе Рязанской области ликвидируют пожар в цехе. На месте работает оперативный штаб, привлечены 70 специалистов и 28 единиц техники. Персонал эвакуирован, опасности для жилых домов нет. Также туда сейчас направляется губернатор области Павел Малков.

МЧС: в результате ЧП погибли пять человек

По предварительной информации, предоставленной МЧС, в результате происшествия погибли пять человек. Точное число пострадавших в настоящее время устанавливается. Оперштаб сообщает о четырех погибших. Граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, направляются в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. 

