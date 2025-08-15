Горит цех завода «Эластик» в Рязанской области: главное о происшествии

В Рязанской области горит цех завода «Эластик», есть погибшие
Здание цеха полностью разрушено в результате взрыва (архивное фото)
Здание цеха полностью разрушено в результате взрыва (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

В Рязанской области горит цех завода «Эластик». По предварительным данным, произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, еще 20 пострадали. Здание цеха полностью разрушено, сообщили в экстренных службах. На место выехал губернатор региона Павел Малков. Причины происхождения пожара выясняются. Главное о происшествии — в материале URA.RU.

Пожар на заводе в Рязани

Местные жители услышали «сильный хлопок» в момент взрыва
Местные жители услышали «сильный хлопок» в момент взрыва
Фото:

В Шиловском районе Рязанской области в результате взрыва на заводе «Эластик» возник пожар. В результате ЧП погибли три человека, еще 20 пострадали. Они доставлены в районную больницу. В экстренных службах сообщили, что здание порохового цеха полностью разрушено. По предварительной версии, причиной взрыва стала техническая неисправность и нарушение техники безопасности, а не атака дронов. Официальных комментариев от властей и МЧС пока не поступало.

«Был слышен сильный хлопок»: реакция местных жителей на взрыв

Местные жители в городских telegram-каналах рассказали, что услышали «сильный хлопок». После чего на окраине поселка «заработали сигнализации авто». Об этом сообщил очевидец по имени Михаил. Другие жители написали, что на место взрыва выехали машины реанимации, скорой и пожарных. В некоторых домах, по словам местных граждан, были выбиты даже стекла. 

На место выехал губернатор Рязанской области

На месте происшествия создан штаб по ликвидации последствий ЧС на предприятии. Туда также выехал губернатор Павел Малков. Об этом сообщили URA.RU в администрации города. Других комментариев по этому поводу там не дали. 

