Как за год изменился индекс букета в Екатеринбурге к 1 сентября

Индекс букета к 1 сентября в Екатеринбурге увеличился на 1,2 и составил 10,8. При этом число родителей, которые планируют покупать букеты в подарок учителям, составило 80%. Об этом говорят результаты традиционного августовского исследования компании Росгосстрах.
Индекс букета — соотношение общих затрат на подготовку ребенка к школе к расходам на цветы — Росгосстрах рассчитывает уже в четвертый год подряд специально к началу учебного года. Большинство школьников подарят цветы учителям на 1 сентября. В среднем родители потратят на них от 1000 до 5000 рублей.
Примечательно, что 37% опрошенных планируют потратиться на общий букет от класса, а каждый третий – подарит букет лично. Еще 10% хотят вручить букеты нескольким учителям. А каждый пятый, наоборот, решил отказаться от этого жеста вовсе.
Четверть екатеринбуржцев считают, что цены на цветы по сравнению с прошлым годом не изменились. 44% полагают, что стоимость букета выросла на 5-10%, 23% — на 10-15%, еще 8% отметили подорожание более чем на 15%.
В этом году 27% екатеринбуржцев планируют потратить на букет к 1 сентября 1 000-3 000 рублей. Столько же намерены заложить 3 000-5 000 рублей на цветы, а 32% планируют потратить на букет менее 1 000 рублей. При этом 3% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду.
Самыми популярными цветами в честь первого сентября стали хризантемы (34%), герберы (23%) и розы (19%). Большинство опрошенных (79%) будут покупать букеты днем или вечером 31 августа, а каждый пятый (21%) — утром перед линейкой в День знаний.
Интересно, что 30% екатеринбуржцев поддерживают традицию дарения цветов учителям на 1 сентября. 32% уверены, что нужно благодарить учителей за их труд. Еще столько же равнодушны к этой традиции, а 6% считают ее пустой тратой денег.
Букеты для учителей — лишь одна из многочисленных статей расходов к началу учебного года. 39% родителей планируют потратить на подготовку детей к школе 10 000-20 000 рублей. При этом количество тех, кто закладывает на подготовку к учебе 20 000-30 000 рублей составило 24%. Примечательно, что 13% собираются заложить 30 000 рублей на эти цели.
