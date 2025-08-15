Медведев направил Ки Чен Ыну поздравительную телеграмму

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японской колониальной власти. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в послании была выражена надежда на совместное противодействие «неоколониальным» подходам стран Запада.
«Наши народы и сегодня плечом к плечу противостоят внешним деструктивным силам, прилагают целенаправленные усилия по построению справедливого мирового порядка. Свидетельством прочности братских уз, соединяющих Россию и КНДР, является активное участие воинов Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от вторгшихся на ее территорию украинских неонацистов и иностранных наемников», — заявил Медведев.
В своем обращении Медведев подчеркнул историческую значимость памятной даты и отдал дань уважения «корейским патриотам, а также солдатам и офицерам Красной Армии, проявившим выдающееся мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость Кореи». Особое внимание он уделил нынешнему сотрудничеству между Россией и КНДР, отметив прочность двусторонних отношений.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Ким Чен Ын отметил, что в Северной Корее этот день рассматривают как общий праздник. Он также выразил благодарность Красной Армии за ее вклад в изгнание японских войск.
