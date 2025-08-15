Семья из Екатеринбурга застряла в горах Башкирии. На помощь им прибыли спасатели, сообщили в Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС.
Инцидент произошел 14 августа между селом Узян и деревней Кагарманово Белорецкого района. Семья с двумя внучками (9 и 11 лет), возвращаясь домой, не смогла преодолеть подъем на грунтовом участке на машине.
«В первую очередь женщину и детей эвакуировали в Узян. Тем временем дедушке совместно с главой сельсовета удалось при помощи трактора извлечь автомобиль», — сообщили в ведомстве. Затем семья продолжила путь.
