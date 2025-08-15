На Солнце растет огромная дыра

На поверхности Солнца сформировалась значительная корональная дыра, которая приведет к увеличению скорости солнечного ветра вблизи Земли в течение ближайших нескольких дней. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост ее площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50%», — говорится в сообщении ИКИ РАН в telegram-канале.
Это явление способно оказать влияние на геомагнитную ситуацию на нашей планете. По словам специалистов, в районе корональной дыры прогнозируется интенсивный и плотный поток солнечного ветра. К такому заключению ученые пришли, поскольку значительное потемнение наблюдается не только в верхних слоях солнечной атмосферы, но и в нижних, где отток светящегося вещества происходит крайне редко.
В настоящее время специалисты считают увеличение скорости солнечного ветра основным фактором, определяющим геомагнитную ситуацию на ближайшие 7–10 дней. При этом, как уточнили ученые, до этого периода, включая предстоящие выходные, геомагнитное поле Земли сохранит стабильность и будет оставаться спокойным.
Ранее специалисты ИКИ РАН уже предупреждали о магнитной буре, которая ожидалась 23 июля и должна была достичь уровня G1, а вероятность значимых геомагнитных возмущений в предыдущие дни оценивалась как низкая. Тогда жителям рекомендовалось соблюдать осторожность и следить за самочувствием. Новое увеличение активности на Солнце может привести к повторению подобных ситуаций в ближайшие дни.
