В Свердловском госпитале спасли снайпера, который отбился автоматом от дрона

В Свердловском госпитале для ветеранов войн спасли молодого снайпера, который 18 дней держал оборону на СВО, а потом прикрыл товарищей, отразив атаку дрона автоматом. Он получил тяжелейшие травмы, но ему помогли уральские врачи. Об этом случае говорится на сайте регионального минздрава.
«Снайпер, несмотря на травму, продолжал обеспечивать прикрытие своим сослуживцам: 18 дней герой укрывался в подвале, отражая атаки дронов. Когда группа бойцов оказалась под прямой угрозой, он заслонил их автоматом от удара беспилотника, получив множественные переломы обеих кистей, повторное ранение левой голени, повреждения левого предплечья и стоп», — сказано в сообщении.
Парня отправили на лечение в Свердловский госпиталь, где он провел несколько месяцев и перенес немало операций. Ему грозила ампутация, но хирургам удалось спасти бойцу ногу. Также врачи провели ювелирные операции на кистях рук солдата.
«Случай был экстремально сложным: множественные переломы, обширные рубцовые изменения, сочетанные повреждения. Наша задача была не просто восстановить анатомию, а вернуть руке функцию. Для снайпера руки — это не просто инструмент, это оружие, точность, выживание», — рассказала кистевой хирург госпиталя Анна Архипова. Ее слова приводит минздрав.
Сейчас парень заканчивает курс реабилитации. Он уже находится в воинской части и готовится вернуться в строй.
