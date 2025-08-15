В Мотовилихинском районе Перми жители многоквартирного дома выразили обеспокоенность состоянием склонов возле своего здания, которые вплотную приблизились к постройке и угрожают ее устойчивости. Речь идет о девятиэтажном доме на бульваре Гагарина, 62А/2, построенном в 1988 году.
«Ранее между зданием и логом существовала дорога, однако со временем она разрушилась, что привело к смещению склона непосредственно к фундаменту жилого дома. Сейчас в непосредственной близости от одного из подъездов образовался обрыв, а отмостка у основания здания частично отошла», — сообщает «Народный фронт» со ссылкой на жильцов в соцсети «ВКонтакте.
В 2024 году на данном участке были начаты работы по засыпке образовавшейся ямы, однако завершить их до конца так и не удалось. Дополнительную угрозу представляет сток дождевых и талых вод, который продолжает размывать грунт. Жители опасаются, что если ситуация не будет своевременно решена, это может привести к разрушению здания. В связи с этим представители движения «Народный фронт» обратились в прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку. URA.RU также направило запрос в администрацию Перми ответ ожидается.
