Пермяки опасаются за девятиэтажку, которая грозит сползти в лог Егошихи. Видео

«Народный фронт»: в Перми жилая девятиэтажка грозит сползти в лог Егошихи
Жильцы дома боятся, что если проблему не решить, она может привести к обрушению дома
Жильцы дома боятся, что если проблему не решить, она может привести к обрушению дома

В Мотовилихинском районе Перми жители многоквартирного дома выразили обеспокоенность состоянием склонов возле своего здания, которые вплотную приблизились к постройке и угрожают ее устойчивости. Речь идет о девятиэтажном доме на бульваре Гагарина, 62А/2, построенном в 1988 году.

«Ранее между зданием и логом существовала дорога, однако со временем она разрушилась, что привело к смещению склона непосредственно к фундаменту жилого дома. Сейчас в непосредственной близости от одного из подъездов образовался обрыв, а отмостка у основания здания частично отошла», — сообщает «Народный фронт» со ссылкой на жильцов в соцсети «ВКонтакте. 

В 2024 году на данном участке были начаты работы по засыпке образовавшейся ямы, однако завершить их до конца так и не удалось. Дополнительную угрозу представляет сток дождевых и талых вод, который продолжает размывать грунт. Жители опасаются, что если ситуация не будет своевременно решена, это может привести к разрушению здания. В связи с этим представители движения «Народный фронт» обратились в прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку. URA.RU также направило запрос в администрацию Перми ответ ожидается. 

